Así quedó Isabel Macedo tras el grave accidente doméstico que sufrió

Sin lugar a dudas, Isabel Macedo sufrió una desgracia con suerte la semana pasada, luego que se cayera dentro de su ducha. A pesar de haber sufrido varias lesiones, y quedar con el cuerpo lleno de moretones, la actriz agradeció que la situación no haya pasado a mayores, ya que la gravedad de la caída, y que haya sido con su hija al lado mientras que la bañaba, podría haber tenido un final mucho más funesto.

Sin embargo, a una semana del hecho, ya en su casa y un poco menos dolorida, la actriz mostró su cuerpo con una bikini y resaltó cada uno de los moretones que aún se marcan, por su fuerte caída. “¡Pongan antideslizantes en sus duchas! Una humilde recomendación”, pidió la artista, quien sufrió por experiencia propia el no tener antideslizantes.

Fue para todos un shock cuando, la semana pasada, Isabel Macedo contó el pésimo momento que le tocó vivir. La actriz, relató la experiencia que vivió, cómo tuvo que ser llevaba al hospital de urgencia.

“Y terminé la noche, bañándola a velita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso”, relató horas después de haber sido internado, cuando ya lo peor había pasado.

“Solo fue un golpe, gracias a Dios. Gracias Mary por quedarse con mis hijas, a Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegar a los dos segundos a la clínica”, cerró en ese momento Isabel Macedo.