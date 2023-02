Así se fue el Negro Ibarra de la cancha tras la dura derrota de Boca en Córdoba

Si bien recién van 3 fechas en este nuevo torneo, pero Boca no encuentra el rumbo de la mano del Negro Ibarra . Es por eso que la gente comienza a perderle la paciencia al ídolo que se supo ganar el cariño como lateral derecho, pero que le está costando desde la dirección técnica.

Negro Ibarra-Boca.mp4

Ante esto, pese al mal trago sufrido con la T, de igual manera se tomó un momento para acercarse a los hinchas que lo esperaron en la valla que se encuentra cercana al micro para poder tomarse una foto o conseguir un autógrafo.

Si bien la cara no era de alegría, Hugo valoró el tiempo de quienes lo estaban esperando y se encargó de tomarse varias fotos y de firmar alguna que otra remera. La buena onda del DT fue tal que no abandonó el sector hasta no cumplir con quienes se encontraban allí.

De esta manera, Hugo Ibarra no se pudo llevar los 3 puntos, pero sí el cariño y respeto de los hinchas cordobeses. Un premio escaso para lo que le exigen los hinchas en La Boca, ya que se mostraron ofendidos en las redes sociales ante el bajo nivel del equipo y las decisiones del DT.

Negro Ibarra-Boca.webp

Ahora, deberá dar vuelta la página y comenzar a planear lo que será el próximo encuentro frente a Platense el domingo desde las 19.15hs, en donde La Bombonera se encargará de expresar lo que le genera el andar del equipo y exigirá por una victoria que le dé la chance de comenzar a despegar.

Para ello, habrá que trabajar en la semana y meter mano en el equipo. Es que serán dos las bajas confirmadas: Sebastián Villa no estará por la expulsión, al igual que Nicolás Orsini, que salió con una molestia. Entre Ceballos y Langoni se disputarán el lugar del colombiano, mientras que Miguel Merentiel, último refuerzo, pica en punta para jugar por el ex Lanús.