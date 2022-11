Atacaron a patrulleros en la comarca petrolera

Este fin de semana se registraron dos llamativos ataques a patrulleros en la comarca petrolera, los cuales no tuvieron motivos aparentes; ya que no se dieron en el marco de ninguna operativo. El primero de ellos ocurrió frente a la Comisaría Sexta de Plaza Huincul. El segundo, sobre avenida Eguinoa, en Cutral Co, mientras el móvil circulaba lentamente de manera preventiva.