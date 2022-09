Ataque a CFK: echaron de Diputados a la abogada del líder de "los Copitos"

diputados cfk abogada carrizo.jpg

"Somos las y los diputados quienes elegimos a nuestros colaboradores. Y somos nosotros los que tenemos que, individualmente, pedir su baja administrativa. Basta de mirar hacia el costado. Si queremos más democracia, separemos a asesores/as que defienden a estos personajes", resaltó la bloque representado por Germán Martínez.

Gabriel Nicolás Carrizo es el cuarto detenido en la causa del atentado contra la exmandataria el pasado 1 de septiembre en las inmediaciones de su departamento del barrio porteño de Recoleta. Salva comparte la defensa de Carrizo junto a Gastón Marano, que fue asesor del senador nacional de JxC por la provincia de Chubut Ignacio Torres, en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Ataque a CFK. Gabriel Carrizo.

El descargo de Salva

“Durante 20 años de ejercicio periodístico, tanto en gráfica, radio y últimamente televisión, intenté (incluso estoy segura de que lo hice), comunicar con la verdad, dar hechos objetivos y concretos”, comienza el texto de la letrada en su perfil de Instagram. Allí también se refirió a su labor como representante de Carrizo y señaló a quienes “usan la mentira y el engaño para engordar una noticia”.

En ese sentido, sostuvo: “Como fui periodista y amante del derecho, decidí oficializar mi relación con este último. Y dejar atrás a los medios. Hoy estoy orgullosa de esa decisión. Agradezco a quiénes me pusieron palos en los rueda, quiénes me maltrataron e incluso humillaron. Porque hoy, con otra perspectiva, del otro lado del mostrador, la visión del concepto de VERDAD cambia notoriamente”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bren Salva (@brendasalva84)

A su vez, Salva confirmó su trabajo como asesora de Bachey, además de haber realizado tareas periodísticas para “varios referentes del oficialismo”.

“Soy abogada. Trabajo orgullosamente y con mucha pasión de lo que amo. Y tengo la suerte de hacerlo con el Dr. Marano. Me apasiona el derecho penal. Y lo ejerzo con gusto”, añadió y remarcó: “Investiguen donde tienen que investigar, no pierdan su valioso tiempo en buscar nexos donde no los hay. No inventen estupideces, son responsables de formar la opinión pública. Y dicho sea de paso, todo lo que se pueda decir sobre la causa, estaré a disposición. Pero por favor: pavadas, no”.