Ataque a CFK: finalmente, desbloquearon el teléfono de Sabag Montiel

Fuentes judiciales revelaron a NA que mediante un particular método la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pudo empezar a obtener información de las cuentas de Sabag Montiel.

Sabag Montiel fotos arma Gentileza Clarín

Asimismo, se obtuvo información parcial del WhatsApp y casi en su totalidad de Telegram, remarcaron a Noticias Argentinas.

Por lo tanto, en estos días podría llegar a conseguirse toda la información que había en el aparato que se había reseteado y presuntamente se había perdido todo, porque volvió a la configuración original de fábrica.

El director de la PSA, José Glinski, entregó personalmente el informe a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Nuevos allanamientos

En otro orden, la PSA realizó nuevos allanamientos ordenados por la magistrada, a pedido de la querella, luego de que se marcaran como sospechosos algunos contactos de Nicolás Gabriel Carrizo, el presunto jefe de los "copitos", quien está preso desde hace dos semanas imputado de haber participado en la planificación del atentado.

Por su parte, Agustina Díaz, la tercera detenida en la causa, pidió que la magistrada le dicte la falta de mérito, ya que entendió que las pruebas recolectadas en la investigación no alcanzan para procesarla.

Los allanamientos se realizaron en la casa de Joana Colman, a quien la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pretendía interrogar como testigo y la querella como imputada.

Ataque a CFK. Agustina Díaz. Brenda Uliarte.

A "Joa" también la conocían como "Mind Freak" y trascendió que después del fallido ataque a la vicepresidenta, Carrizo le dice a sus amigos de un chat colectivo que borren los mensajes.

Fue ahí que "Joa" respondió: "Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan...".

"Sé que (Sabag Montiel) lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal eh… a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si? Pero si, si los nombro a ustedes, eso si así que fíjense bien… y no solo a ustedes cinco porque nombro a más personas, fíjense bien", dijo también "Joa".