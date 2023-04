ATE Neuquén decretó un paro general y se moviliza este miércoles

Según Quintriqueo, intentaron firmar el acta definitiva que se venía trabajando y el Ejecutivo desconoció la negociación que de buena fe habían tenido. "Si ellos nos hacen una propuesta y nosotros la aceptamos, no tienen por qué retirarla. Hace cuatro meses que venimos con estos vaivenes para llegar al final de la negociación y no lo podemos lograr", sostuvo, en diálogo con LU5.

Movilización de ATE en ISSN María Isabel Sánchez

Consideró que "de buenas a primeras cambiar todo es volver a foja cero" y advirtió: "No hay otra forma de encauzar la negociación que con un paro, si no se pone un limite a la dilación de estos cuatro meses".

Por eso también rechazaron la conciliación obligatoria. "Es otra dilación de 15 días", agregó el sindicalista.

No queda muy claro para ATE por qué Gobierno no firma de una vez, si ya la dirigencia de ISSN estaba de acuerdo en encuadrar a su personal por la tarea que realiza. Además, indicó, el encuadramiento no tiene un impacto en la masa salarial. "Se mantiene la misma pauta, no se sale de los carriles normales", afirmó.

Ate paro redes

Por consiguiente, arriesgó a pensar que hay un desconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda, donde el ISSN se encuentra con la negativa. O bien, una mala comunicación por parte del Ejecutivo. "Creo que es una dificultad más interna, y que los trabajadores no tienen nada que ver", enfatizó.

Es así que convocan a una concentración a las 9 del miércoles en las puertas del sindicato, para luego realizar una marcha que visibilice la medida de fuerza. "El paro se levanta una vez reunidos y firmada el acta", cerró.