El gremio marchará a los pasos a las 10 y decidirá si corta el tránsito o no.

El paro nacional dejará a la ciudad de Cipolletti completamente desierta en la jornada de hoy. No hay clases, los bancos no abren, las farmacias tampoco, en el hospital sólo se atenderán urgencias, no funciona el transporte público, la mayoría de las dependencias estatales están cerradas y lo mismo sucede en muchos comercios, aunque en este último rubro el acatamiento será dispar.