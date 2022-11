¿ATE se sumará al paro del jueves por el impuesto a las ganancias?

En diálogo con LMNeuquén , Carlos Quintriqueo , titular de ATE Neuquén , dijo que el gremio que representa no se sumará a la convocatoria dado que espera que la Legislatura neuquina avance con un proyecto de ley que blinde el adicional por zona en el pago del tributo nacional que no para de generar polémica y cuestionamientos.

"Primero creemos que no deberían pagar ganancias los trabajadores. Eso para partir de la base", sentenció Quintriqueo, para luego agregar: "No creemos que sea una alternativa la compensación y devolución por zona, prevista en el proyecto original. No creemos que eso sea viable. Lo que hay que buscar es que no se compute directamente, que no se retenga el monto incluido en zona desfavorable. Esa es una de las diferencias que tenemos con el proyecto original", recalcó.

ate salud quintriqueo

"Hoy el proceso de inflación está arrastrando a que cada vez más trabajadoras y trabajadores paguen ganancias. Vamos a terminar con sueldos de miseria pagando ganancias si no se modifica en el orden nacional la estructura del cálculo. Este mes, por el ajuste salarial, tenemos un 12 por ciento más de trabajadores estatales pagando ganancia", lamentó el gremialista al recordar que los que llegaron a un salario bruto de 330 mil pesos, quedaron tomados por la carga tributaria.

"No solo más trabajadores quedaron afectados por el impuesto, sino que cada vez más trabajadores quedan en el máximo de retención, que es de 35 por ciento. Es decir, hubo dos incrementos: uno tiene que ver con la cantidad de trabajadores que y otro en el porcentual", subrayó en diálogo con LMN.

Los estatales amenazan con medidas de fuerza.

"Hasta el mes pasado pagaban ganancias unos 7500 trabajadores. Hoy, ya son 8.500. Antes eran 6 mil docentes los que pagaban. Ahora, 6.900", planteó y agregó que, asismismo, unos 6400 jubilados estatales pagan ganancias.

"Nosotros creemos que los trabajadores no tiene que pagar ganancias, pero como la Legislatura neuquina no puede legislar sobre una materia tributaria nacional, lo que debe hacer es dejar exento el pago de zona. La Provincia como agente de retención podría obviar la retención para que lo que se cobre por zona no quede afectado por el impuesto. Esa sería la salida más viable", enfatizó Quintriqueo.