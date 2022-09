A partir de los nuevos parámetros de control de las licencias laborales, los docentes agrupados en ATEN Capital detectaron la contratación no difundida de una empresa de salud laboral que se ocupará de verificar los permisos de los trabajadores. Denunciaron que el gobierno provincial hizo una contratación directa por 58 millones de pesos en cuatro meses en lugar de convocar a una licitación pública, con una intención más represiva de los docentes que de prevención para evitar que se profundice el riesgo para su salud mental.

Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital, explicó que en muchos casos desde el gremio se solicitaron más insumos para las escuelas, reparaciones edilicias o el incremento de las partidas para comedor. Sin embargo, desde el Ejecutivo les responden que no pueden erogar dinero que no está presupuestado. "Nos dicen eso pero no tuvieron ningún problema en hacer una contratación millonaria que tampoco estaba presupuestada", afirmó.