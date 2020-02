Este sábado, a partir de las 10 en Zapala, el plenario de secretario generales del gremio docente decidirá el no inicio de clases y las medidas de fuerza.

ATEN Capital rechazó oferta del Gobierno y propone un paro de 48 horas

Este viernes se realizaron asambleas en todas las seccionales para analizar la propuesta del gobierno provincial.

En Rincón de los Sauces se llevó adelante una multitudinaria asamblea, donde 130 docentes de los diferentes niveles votaron el rechazo a la propuesta votando un paro por 48 horas para el lunes y martes de la próxima semana.

Con 105 docentes, la asamblea de Cutral Co y Plaza Huincul votó por el no inicio de clases con 48 horas de paro para la primera y segunda semana. En San Martín de los Andes también se votó por unanimidad por el paro. La seccional Villa La Angostura voto paro por 48 hs para el 2 y 3 de marzo y 9 y 10 de marzo. En Bajada del Agrio se votó por unanimidad el rechazo a la propuesta y el no comienzo de las clases. Hubo 49 votos por la moción de un paro por dos semanas y 41 por 48 horas.0

En 2019, el mecanismo de actualización trimestral por inflación permitió que los docentes y estatales recibieran un incremento de sueldos anual del 55,5 por ciento. La oferta es continuar con esa fórmula por un semestre más.

