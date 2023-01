Atención turistas: limitan el acceso a las playas en San Martín de los Andes

Acceso Yuco colpaso.jpg Foto: FM del Lago.

Además subrayaron que está prohibido estacionar en la Ruta Provincial N°48, "ya que entorpece el tránsito en caso de emergencias y evacuaciones".

Esta acción también se suma a las recorridas para prevenir y realizar educación ambiental sobre la prohibición de ingreso con mascotas al área protegida, la realización de fuego solo en lugares habilitados y el regreso con los residuos.

Agregaron que durante los próximos días continuarán los controles periódicos con el objetivo de prevenir situaciones irregulares que atenten contra los valores de conservación y seguridad dentro de la jurisdicción.

"Yuco es el área más promocionada que tenemos en el Parque, el tema es que tanta promoción hizo que sea un desborde total y no deja de ser una playa dentro de un área protegida", contextualizó Patricia Mancilla, intendenta del Parque Nacional Lanín, en diálogo con LMNeuquén.

"Por eso estuvimos trabajando con el Departamento de Conservación y con la gente de Uso Público para habilitar las playas. Se evaluó árboles en riesgo para evitar caídas y se retiraron todos los fogones que había en el área para ampliar la capacidad del estacionamiento", explicó remarcando las tareas que se llevaron a cabo en la previa de la temporada estival para que la gran afluencia de personas en enero y febrero no vulnere el cuidado del medio ambiente, así como también la seguridad ni la calidad de la visita al lugar.

San Martín de los Andes limitan el acceso a las playas

"Cuando hablamos de calidad de visita, hablamos de que estamos en un área protegida", sostuvo Mancilla y recalcó que el turismo la idea de turismo en un parque nacional no es el de playa colmada, con gente pegada una al lado de la otra. "Esto no lo digo descalificando a otro lugar, pero la idea es que haya espacio por una cuestión de seguridad, calidad de visita y cuidado del medio ambiente", insistió.

"A partir de mañana, vamos a poner un puesto de control en la salida de San Martín de los Andes, en la Ruta 48, que va a estar comunicado con el área del Yuco. El acceso estará abierto a partir de las 8 de la mañana. Cuando la capacidad de 100 vehículos esté llena avisarán que solo permitirán 30 vehículos más. Pasada esa cantidad, lo que se le va a decir a la gente que el área de Yuco ya está cerrada y se los invitará a ir por esa misma ruta a conocer otros lugares como lago Nonthué, que está 10 kilómetros más adelante o Hua- Hum, la cascada de Chachín, que están aproximadamente a 15 kilómetros más. También cuentan con la opción de Queñi y Pucará", subrayó.

"Lo que será novedoso, a partir de este viernes es la presencia de la policía de Neuquén y los ordenadores de tránsito de San Martín de los Andes entre las 12 y las 14 para impedir que se estacionen autos en la banquina. Estarán hasta esa hora porque a partir de las 15, por la ubicación, a la península le da la sombra y no da para que la gente se quede mucho más o que llegue a esa hora", explicó la funcionaria, antes de enfatizar el rol que tendrá las fuerzas de seguridad.

"Algunas personas a veces le dicen al guardaparque que ya llegaron al lugar y que ellos no les van a impedir que estacionen en la banquina. Son pocos, pero hay algunos casos", aclaró antes de recordar que el camino culmina en un paso fronterizo. "Conecta con un paso internacional, por eso nosotros debemos tener cuidado. Si hay algún accidente, un herido, un incendio forestal, el camino debe estar liberado para que pueda pasar un camión de bomberos, una ambulancia, que son de gran tamaño. Nuestro rol como Estado es garantizar la seguridad de las personas, además de su disfrute. Por eso, quienes estacionen en la banquina serán multados", remarcó.

"Yuco es una península muy hermosa que se puede visitar, pero la recomendación es que traten de ir antes de las 11 de la mañana para encontrar un buen lugar. Después, la gente tiene un montón de lugares hermosos dentro del Parque Nacional Lanín: tenemos toda el área de Tromen, el lago, la base del Volcán Lanín, todo lo que es el área de Huechulafquen, Curruhué, Meliquina, Quila Quina", destacó.

Otros controles

En Lago Hermoso, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes, también se fijó un número para evitar que el lugar se sobrecargue. En este caso se permitirán 40 vehículos y 200 personas.

"En esta área habrá un ordenamiento similar al de Yuco, también para preservar la calidad de visita, el medio ambiente y la seguridad", sostuvo la intendenta.

"En conjunto con las municipalidades de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes, también estamos trabajando con los controles en el Lago Lolog, que tiene un sector con mucha afluencia turística", contó.

Mancilla remarcó que tanto en Yuco como en otros sectores no está permitido que la gente lleve parlantes y ponga música a todo volumen debido a la preservación del entorno natural y sus especies, y también por respeto a las personas que buscan conectar con ese escenario sin contaminación sonora.

"Una cosa es un grupo de personas que ponen música con volumen bajo para escuchar entre ellos sin molestar a nadie y otra son los que llevan parlantes potentes y pone música a volumen considerable", diferenció.

Acto seguido volvió a recordar las indicaciones que se hacen extensivas a todas las áreas protegidas, algo que muchas personas olvidan o no tienen en cuenta: regresar con los residuos, no arrojar basura, no ir con perros, gatos ni otros animales, respetar las indicaciones de la cartelería de cada lugar, no hacer fuego en lugares que no estén habilitados, entre otras cuestiones.

Tarifas para ingresar a áreas protegidas

En los últimos días, la intendencia del Parque Nacional Lanín informó los valores del tarifario que se aplicará en el ingreso a las áreas protegidas durante este verano en Muelle del Lago Lacar, Quila Quina, Portada Huechulafquen.

"Es importante remarcar que, tanto en el Muelle del Lago Lácar como en el acceso a Quila Quina, el derecho de cobro de acceso al Parque Nacional se realiza a través de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, y en la Portada a Huechulafquen, a través de las Comunidades Lafquenche y Raquithue", remarcaron a través de un comunicado.

Si bien la entrada general es de 3.500 pesos, los residentes nacionales abonarán mil pesos, los adultos, y 500 pesos los chicos de entre 6 y 16 años y estudiantes universitarios y de terciarios. Quienes acrediten domicilio dentro de la provincia de Neuquén pagarán 600 pesos. Los valores son por persona y validos solamente por el día.

El ingreso será gratuito para menores de 6 años, jubilados y pensionados, personas con discapacidad y sus acompañantes, residentes locales: personas que acrediten domicilio en Villa Traful, Villa La Angostura, San Martín de Los Andes, Junín de los Andes, Aluminé y Villa Pehuenia. También serán gratuitas las visitadas de comunidades educativas, aprobadas por el Consejo Provincial de Educación.