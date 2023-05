Atletas de Cipolletti pisaron firme en Santa Rosa

En 2022, Cendra fue parte del gran evento en las calles de la capital nacional donde marcó 1h 17' 30''. El desafío y objetivo principal de bajar su marca personal se cumplió el domingo en Santa Rosa. “Estuvimos trabajando bastante y se logró mejorar casi 1 minuto. Hice 1h 16' 27'' en los 21 k . Fue una linda carrera, había corredores de otros países y hubo que esforzarse pero estoy feliz por haber mejorado el tiempo”, afirmó.

El atleta nacido en Centenario representa a los Corredores de Cipolletti desde el año 2020. A sus 33 años tiene una carrera con muchos logros personales y buenos tiempos en diferentes marcas que propone el atletismo. “El 11 de junio vuelvo a La Pampa para el Campeonato Argentino. La idea es mejorar en los 10 k, mi mejor marca la hice en la Corrida de Cipolletti, los corrí en 36 minutos, 10 segundos", contó sobre su próxima competencia.

Rubén Cendra comenzó en 2015 a incursionar en el cross country y trail hasta que se decidió por cambiar de terreno. “Arranqué solo a entrenar, me sumé a Alpatacos y tenía muchas ganas de hacer carreras de calle, en ese momento me sumé a Corredores de Cipolletti”, comentó.

Con mucho esfuerzo, divide su jornada entre el trabajo personal y los entrenamientos con el equipo y algunas veces en soledad. Su agenda indica que correráotras distancias y ya piensa en septiembre, cuando llegue la maratón de Buenos Aires. "Le agradezco a Diego Pichipil que 'no me perdona' y nos entrena todos los días y a mi kinesiologa Cecilia Sarquis que me pone a punto las piernas para que no duela nada y pueda seguir adelante en cada carrera", concluyó.