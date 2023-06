Atletismo: Martina Escudero realiza una rifa para participar del Sudamericano

Martina explicó que necesita viajar a Brasil, donde se hará el Sudamericano, porque precisa entrenar en una geografía más amable que el crudo invierno del Alto Valle. "Hay días como el lunes de la semana pasada que estuvo muy frío y tuve que seguir el plan de entrenamiento. Con el clima de acá siempre estamos alerta por ciertas lesiones que se pueden dar si no entro bien en calor", explicó.

martinaescudero.png Martina Escudero sigue con su exitosa carrera.

A través de sus redes sociales, Martina compartió los números de la rifa y sus premios. El costo de cada número es de mil pesos y los premios van desde zapatillas deportivas, pasando por electrodomésticos e indumentaria. El sorteo se realizará el 10 de julio a través de su Instagram y el alias para participar y transferir es "Marty.Escudero".

"Me tengo que costear los gastos en Brasil y los pasajes. Los premios son colaboraciones y emprendimientos locales. Eso me pone muy feliz porque siempre estoy acompañada y me permite poder planificar este tipo de viajes, porque la Confederación de Atletismo se hizo sobre la hora y ahí nos consultaron sobre la preparación que íbamos a hacer también. Mucha información previa a los torneos importantes no hay, entonces nos tenemos que ir adaptando", comentó Escudero.

Con su humildad característica, la atleta rionegrina que ya ganó en el Nacional y fue Podio en el Grand Prix Sudamericano en Concepción del Uruguay dijo que está "agradecida con la gente cipoleña y con mi familia, y esperemos que nos vaya bien con la rifa. Ahí se ve reflejado el sacrificio de cada deportista que implica llevar adelante un objetivo tan importante como es participar en un Sudamericano y tener una buena planificación y entrenamiento para llegar a un podio".