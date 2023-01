Ató la bici para hacer un trámite y cuando salió ya no estaba

Un neuquino sufrió este miércoles el robo de su bicicleta, la única movilidad con la que cuenta. La dejó atada con candado a un árbol para realizar unos trámites, pero cuando volvió ya no estaba.

Le habían cortado la cadena y le habían robado la bici. Se trata de una bicicleta playera de color negro que Jorge había comenzado a tunear desde que la había adquirido, hace un par de meses. "Lo último que le había hecho era agregarle cambios de velocidad. La tenía un poco tuneada", contó la víctima del robo.

Jorge dijo que siempre era un temor recurrente que le robaran la bici, porque escuchaba que todos los días a alguien lo ocurría lo mismo. De hecho, hace tres meses fue víctima de otro robo. "Me robaron el teléfono celular en la terminal", recordó.

Ese fue su primer contacto con la inseguridad en estos últimos meses. Tuvo que salir a conseguir otro teléfono, porque en estos días es una herramienta fundamental para relacionarse con sus seres queridos e incluso por cuestiones laborales. Lamentablemente, ahora volvió a ser víctima de la delincuencia y se quedó sin movilidad. "La usaba para todo, para trabajar, para hacer trámites, para ir a cualquier lado", se quejó Jorge.

Cuando llegó y la bici no estaba, intentó averiguar en la cuadra qué había ocurrido, si alguien había visto algo. Pero al parecer, no hubo testigos del robo, o por lo menos no los encontró Jorge.

Quienes tengan algo de información respecto del hecho o del lugar en el que podría encontrarse la bicicleta, pueden comunicarse con la propia víctima al 299 579-6529.