Atrevida y con lengüita hot

“No se ve nada”, dice el acompañante de la morocha mientras los dos juegan con un filtro de corazones y flechas. “Esto sí se ve”, lanzó con picardía la ex esposa de Leo Fariña después de encajarle un sensual lengüetazo en los labios a su compañero.

La filmación, de apenas diez segundos, termina entre risas cuando el hombre le pide: “No me expongas”.

Tras la viralización del video y el posteo de De Brito, la chica de los criterios salió al cruce del chimentero para ponerle los puntos. “Tengo derecho a chapar con quien quiera. Es un amigo y no reniego de eso, digo por los comentarios fuera de lugar. Además me gusta, pero solo por ahora, amigovios”, replicó la modelo claramente molesta. “Me parece perfecto. Si le hacés caso a los comentarios terminás como La Bomba”, le contestó entre risas el jurado del “Bailando”.

Se plantó: “Tengo derecho a chapar con quien quiera”, dijo Karina tras la repercusión del video.

Sólo amigovios: Jelinek reconoció que le gusta su compañero pero que por ahora es un amigo con derechos.

Corazón descongelado

El último romance de Karina Jelinek fue con Albi Czernikowski, un funcionario de Cambiemos, con quien terminó en abril tras 5 meses de relación. “Salga con quien salga me van a criticar. Quiero cuidar mi corazón, que estaba en un freezer. No me hace falta salir con un millonario para estar bien”, había dicho al blanquear su noviazgo con Czernikowski.