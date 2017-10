Marcelo Polino, a la hora de dar su puntaje, fue lapidario con Sol. “Estás en el show más importante de la televisión argentina, querida, tragate el vómito. Me la re bajó. Ese remate fue horrible. Fue un disgusto lo que hicieron”, fueron las duras palabras del jurado, quien le puso un cero.

El mal trago de la rubia tiene una explicación. En la previa, la participante se refirió a las fuertes críticas que recibió en las últimas horas en Instagram, luego de publicar un baile hot para celebrar sus dos millones de seguidores.

Ante eso aprovechó para hacer su descargo. “Subimos un video para festejar que estaba por llegar a los dos millones y empezaron los comentarios. Me cansa la gente que piensa que porque subís un video o jugás a ser sexy, o por sacarte una foto sin corpiño o en bombacha, ya te dice que sos fácil, trola, puta”, arrancó la participante.

Luego reveló que sufre por esos comentarios: “Yo me pongo un short y soy re grasa. ¿Por qué? ¿Por qué si se lo pone una piba más flaca que yo le queda divino y yo no me lo puedo poner por ser grasa? Vengo con una semana tremenda, después del video me agarró un malestar que si me hablás ahora lloro. No me gusta, sufro realmente, yo soy libre de ser como soy, de mostrarme, y no por eso voy a ser ni menos mujer ni menos persona que otra porque sube una foto toda tapada”, profundizó Sol.