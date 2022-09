Aumentan las infecciones de transmisión sexual: cuáles son las que más crecieron

El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde 2010. La fecha tiene como propósito concienciar acerca de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable.

En este sentido, en el último tiempo muchas de las sociedades médicas globales se vieron alertadas por el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Argentina y en el mundo. Las ITS no respetan raza, edad, ni sexo, ni nivel socio económico cultural. Y suponen un problema de salud global, de importancia creciente debido al aumento progresivo de su incidencia.