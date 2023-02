Aumento de la carne (4).JPG Maria Isabel Sanchez

"Estamos esperando que llegue un camión, estuvimos así en la espera todos estos días, con dudas del abastecimiento y de los precios. Tratamos de ir combinando con distintos frigoríficos para poder mantener lo más posible los precios al consumidor", comentó el comerciante a LMNeuquén.

En esa tradicional carnicería el asado con hueso sale 2.950 pesos y según recordó el comerciante en diciembre pasado el mismo corte tenía un valor de 2.200 pesos el kilo.

Carol contó además que algunos cortes como vacío y entraña están faltando.

Aumento de la carne (2).JPG Maria Isabel Sanchez

"Los vecinos ya saben que todo aumenta, ya no se que quejan", aseguró el comerciante en referencia a la respuesta que tienen de los consumidores.

En esa carnicería de Neuquén también comercializan corderos y chivos de la zona. Si los crianceros no les aumentan los valores ellos esperan poder mantener el precio al público. El cordero está en 1.800 pesos el kilo, y los chivos enteros de unos 9 kilos salen 18 mil pesos.

Hacia el Oeste de la ciudad, en la carnicería "El nieto" ( Antártida Argentina 1825 y en el Barrio Hipódromo en el sector Renacer), Selva confirmó que "la mercadería que traemos de Buenos Aires tuvo aumentos por encima del 20% en estas últimas tres semanas".

"En nuestro caso como trabajamos los dueños podemos seguir manteniendo un poco más los precios. Está todo jodido, pero trabajando uno que somos los dueños podemos mantenerlos. Si tenés empleados y no trabajan los dueños tenés que subir todo más del 50%", consideró la comerciante.

carnicería año nuevo gentileza

En esas carnicerías, el asado con hueso en diciembre pasado salía $2.000, hasta esta semana salía $2.200 y a partir de este martes estaban analizando un nuevo incremento.

Selva comentó que en este año van cambiando el listado de precios por semana. "Lo que es carne picada la vamos a seguir en el mismo precio que es de 1.300 pesos el kilo, lo que sí vamos a tener que aumentar son los cortes más caros como la nalga y el vacío que estaban en 1.890 y 1.990, a partir de esta semana se irán a $2.100, pero algunos precios como los de la aguja los vamos a seguir manteniendo al mismo precio porque sino la gente no te compra", detalló.

"La gente se queja mucho porque los sueldos no aumentan y sí aumentan mucho las cosas. Tratamos de mantener los precios lo más bajo que podemos", aseguró.

Aumento de la carne (5).JPG Maria Isabel Sanchez

En la carnicería El Novillito (El Chocón al 200), Héctor confirmó a LMN que hubo aumentos en lo que va del año y que por ejemplo el asado con hueso pasó de $2.200 a $2.400 el kilo.

"Nos cuesta comprar la mercadería y también nos cuesta vender, los vecinos se empiezan a llevar la plata que tienen", comentó el empleado luego de atender a una vecina quien se llevó dos churrascos de paleta por 970 pesos. "Y bueno, es uno para cada uno", contó.

Aumento de la carne (6).JPG Maria Isabel Sanchez

También Daniel, otro vecino del barrio Belgrano compró solo medio kilo de pulpa de carne por 960 pesos (medio kilo) para hacer un almuerzo a la olla. "Se nota mucho el aumento de la carne, pero hay que hacer lo imposible para poder comer", concluyó.

>> Caída en el consumo

El titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de CABA, Alberto Williams, advirtió que el consumo de carne está en su peor momento y alertó por la caída que se profundizó durante los últimos años.

Williams afirmó que "estamos en 41 o 42 kilos por año de consumo de carne", lo que implica que "bajó una barbaridad" en el último tiempo.

La inflación que no da tregua explica la merma notoria en el consumo, que en los últimos días recibió un nuevo impacto al incrementarse un 20% los distintos cortes y puede sufrir otro aumento del mismo orden en las próximas semanas, a lo que Williams consideró como "una locura", ya que con el actual ajuste de precios "no compra nadie carne", y ejemplificó expresando que "el kilo de milanesa a $2000 no te lo compra cualquiera".

Carne. Mostrador . Venta

Al referirse a la posibilidad de que el Gobierno anuncie medidas para contener los aumentos de precios y sostener el consumo, entre las cuales se encuentra que las compras con tarjetas de débito se realice un reintegro al consumidor de $100 por cada $1.000 de compra señaló que muchos comercios no cuenta con ese medio de pago ya que "la informalidad está en todos lados, no solamente en la carnicería" y además "el carnicero no tiene mucho margen de utilidad, entonces no puede tener los gastos del posnet, del banco, etcétera".

En ese sentido, expresó que "el carnicero necesita el efectivo para pagar la mercadería que compra" en el día a día, por lo que desde su punto de vista es necesario ver cómo se puede llegar a implementar esta medida para que sea realmente efectiva.