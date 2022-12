Aunque descontó la suba por la guerra, el precio del crudo alienta a Vaca Muerta

La cotización de las operadoras mundiales de gas creció 50 por ciento desde que Europa empezó a cortar la compra de gas ruso, del que era dependiente Alemania. En septiembre se registró el volumen récord de exportaciones de petróleo de Vaca Muerta.

El puerto Rosales, de Río Negro, vio salir barcos con petróleo como nunca, se despacharon siete este año. Las exportaciones neuquinas saltaron por encima de los 1200 millones de dólares en los primeros nueve meses.

La escalada de precios del petróleo se inició antes de la guerra. Desde 2018 el precio no pasaba de los 70 dólares por barril. No son pocos los analistas que no ven caídas bruscas en el precio en el mediano plazo. El año que viene las exportaciones de petróleo romperán récord tras récord, porque las operadoras con más capacidad tienen planificado seguir aumentando la producción

En ese escenario, las petroleras radicadas en la provincia aprovecharon todo lo que pudieron. Con los límites de la velocidad del crecimiento de la producción como de la infraestructura de transporte, algunas compañías lograron incrementar sus volúmenes para dedicar los excedentes del consumo nacional a los mercados foráneos.

El precio del petróleo argentino equivale al precio del Brent menos un descuento de entre diez y quince dólares por barril.

Europa acaba de condenar a Rusia a la reducción del 90 por ciento de sus exportación a los países del bloque. Desde el lunes rige el embargo parcial del bloque al petróleo de Rusia, el cual había sido acordado en mayo. La medida prohíbe las importaciones del crudo ruso por mar. La estimación de los efectos de la medida la hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Con Rusia afuera de la competencia, se abren posibilidades para nuevos exportadores a los países que no producen a la vez que tienen una demanda alta.