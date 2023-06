Autoplanes: el recálculo de cuotas que se pide en Neuquén

autoplanes.jpg

"Obvio que cada jurisdicción y cada juez tiene su criterio a la hora de establecer sentencia, pero a lo que yo apelo es que el Código Civil es uno solo: si la ley se trasgrede en Córdoba, Neuquén tiene la misma causa, con lo que también existe esa trasgresión. Los jueces deberían tener el mismo criterio", enfatizó.

"Nosotros hicimos una presentación en 2019 en la justicia civil, con el doctor Tobares que en su momento nos patrocinó. Esa causa todavía no tiene sentencia. Hay una cautelar vigente y la gente se encuentra, cuando se les termina el plan, que te cobran la cautelar que nos han descontado desde la causa. En su momento la jueza tomo la decisión de aminorar las cuotas hasta que se defina la situación. Como aún no se definió, la cautelar está vigente y la gente que termina de pagar el plan no le entregan la prenda ni ninguna documentación del vehículo porque tienen que pagar esa cautelar", explicó.

"La realidad es que la cautelar está vigente y no tienen que obligarla a pagar. El desconocimiento y el apuro hace que la gente pague y no tiene que ser así", remarcó.

Ante la pregunta sobre por qué aún no hay una sentencia definitiva, Muñoz expresó: "Es lo que nos preguntamos nosotros. Hemos tenido en contra la inflación, el gobierno, el encierro, la pandemia. Esto se ha extendido demasiado para los tiempos que corren. Hace cuatro años que lo planteamos en los diferentes órganos judiciales y administrativos", lamentó.

"La verdad es que debería expedirse, más allá de los trámites burocráticos de rigor que conlleva cada expediente, debería acelerarse. La jueza que tienela mayoría de las causas es la misma que dejó firme la multa de Defensa al Consumidor en el trámite administrativo que nosotros hicimos en forma colectiva.

Por último, Muñoz contó que continuamente se suman a la causa damnificados, al tiempo que se mostró indignada porque las cuotas siguen en ascenso. "Hoy las cuotas superan los 120 mil pesos. Mes a mes nos aumentan 40 mil pesos. Yo lo que sugiero que no se metan en un plan de ahorro porque los contratos son leoninos", concluyó.

¿Qué pasó en Córdoba?

Recientemente, el juez Civil y Comercial de 27ª Nominación de Córdoba, Francisco Martín Flores, ordenó recalcular las cuotas de los planes de ahorro de autos OKM.

En ese contexto, el abogado Alexis Aimar Ciorda, quien representa a más de 300 damnificados, explicó la resolución del magistrado de primera instancia ordena que el nuevo calculo se realice en base a los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Las condiciones para quedar dentro del grupo que se verá beneficiado son: tener domicilio en la provincia de Córdoba, haber contratado un autoplan de alguna de las cinco firmas implicadas y que esté vigente a octubre del 2019.

Sin embargo el camino judicial está lejos de terminar debido a que el fallo da lugar a apelaciones -por parte de las empresas Volkswagen, Ford, Renault, Chevrolet y Toyota- que deriven hacia nuevas instancias para dirimir la disputa.