Avanza el jury contra un juez de Rincón por acoso sexual y maltrato

El juez multifueros de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas, será enjuiciado por mal desempeño a raíz de la denuncia presentada por una de sus empleadas, quien lo denunció por maltrato, perseguimiento y acoso sexual. El magistrado, al igual que el hoy jubilado ex fiscal Santiago Terán , enfrenta una suspensión o una destitución.

La mujer había relatado a LU5 que todo comenzó con "insinuaciones e invitaciones para trasladarme en su vehículo particular", una conducta que cobró tal insistencia que comenzó a incomodarla, principalmente porque cada negativa que ella le brindaba a su jefe tenía como resultado una respuesta de malestar y enojo que iba "en crecimiento".

"Yo ya no sabía cómo manejar la situación y me vi obligada a decirle que sí para sacármelo de encima", relató Garayo sobre una situación particular en que el magistrado la condujo contra su voluntad hasta "El Cristo" de esa localidad.

Los comentarios sobre su aspecto físico a otros colegas y las preguntas personales fuera de lugar también comenzaron a incomodarla más y más."Empecé a tener ataques de pánico porque tenía que verlo, me trataba de manera totalmente informal, quería llegar a un nivel de confianza que yo no le daba", sostuvo.

Soledad llegó a tal punto que debió buscar asistencia psicológica y fue ello lo que finalmente le dio el impulso para hacer la denuncia formal. "Al tener un no, empezó a maltratarme, poniendo a todo el personal en contra. Me desaparecían expedientes, buscaba la forma de sumariarme", contó la mujer sobre el grado de violencia que llegó a exhibir el juez.

La denuncia de la empleada avanzó y unos meses atrás, una Comisión del Jurado de Enjuiciamiento resolvió que el caso contaba con la gravedad y fundamentos requeridos para avanzar a una instancia de jury contra Villegas por presunto mal desempeño.

Ahora, el expediente llegó a manos del jurado sorteado para analizar la prueba, quienes también emitieron un fallo unánime para elevar la causa a juicio, a pesar del pedido de desestimación emitido por el denunciado. Se trata de Evaldo Moya (presidente del TSJ), Alfredo Elosú Larumbe (vocal del TSJ), Germán Busamia (vocal del TSJ), María Laura Du Plessis (diputada provincial por el MPN), Sergio Fernández Novoa (diputado provincial por el Frente de Todos), Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad (integrantes del Colegio de Abogados).

Por el momento, se rechazó la suspensión provisoria del juez por no considerarse aún probados los hechos. No obstante, la denunciante se encuentra desarrollando sus tareas en otra oficina judicial a los fines de no cruzarse con el juez multifueros.

Aún se aguarda la confirmación de las fechas en que se desarrollará el debate. En caso de ser declarado responsable de mal desempeño, Villegas podría recibir una suspensión o directamente ser destituido del cargo.