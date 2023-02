Avanza el proyecto de "Monotributo Tech"

Apunta a que estos contribuyentes queden liberados de la obligación de liquidar sus divisas y puedan cobrar sus honorarios directamente en dólares. Así, uno de los objetivos es ayudar a retener talento local capacitado en materia de software y tecnologías, además de que se formalizarán esos ingresos en divisa extranjera.

El proyecto aclara que las actividades “deben ser desarrolladas en el país con utilización o explotación efectiva en el exterior”. Además de los profesionales en tecnología, quedarán incluidos quienes "participen en competencias de e-sports” a nivel profesional.

Habrá escalas para quienes exporten servicios por hasta US$ 10.000 anuales (US$ 833 mensuales), hasta US$ 20.000 anuales (US$ 1.666 mensuales), y hasta US$ 30.000 anuales (US$ 2.500 mensuales). En pesos, los aportes por mes serán respectivamente de $ 9.245, $ 15.712, y $ 31.347.

Hay una cuarta categoría para quienes estén también bajo el monotributo local: en este caso, al tributo integrado de cada categoría del Monotech deberá sumarse el integrado de la categoría H del monotributo, es decir $ 20.460 (es mayor en escalas más altas, como la I, J o K).

También se considera compatible al Monotech con el régimen General (IVA, Ganancias y Autónomos), el régimen Simplificado (monotributo), y la relación de dependencia, siempre que sea para actividades diferentes a las tecnológicas.

Aunque los rubros de programación y gamers profesionales son los principales que abarca el régimen, también podrían incluirse sectores artísticos (como artistas o guionistas que trabajan para el exterior) y otras actividades que usen medios tecnológicos.

Actualmente existe un esquema que permite a los profesionales recibir sus honorarios en dólares sin tener que liquidarlos, pero tiene un tope de apenas US$ 12.000 anuales (que ahora se amplía a US$ 30.000 con el Monotech).

Para el resto de los contribuyentes adheridos al Monotributo tradicional, desde año el techo y los ingresos máximos de cada categoría aumentaron 33,6%, mientras que los valores mensuales a pagar subieron entre 72,5% y 102%.

Así, la categoría A tendrá un tope anual de $999.657 y pagará $83.305 mensuales, la B $1.485.976 y $123.831, la C $2.080.367 y $173.363, la D $2.583.720 y $215.310, la E $3.042.435 y $253.536, y la F $3.803.043 y $316.920. En las demás categorías, la G tendrá un tope anual de $4.563.652 y pagará $380.304, la H $5.650.236 y $470.853, la I $6.323.918 y $526.993, la J $7.247.514 y $603.959, y la K $8.040.721 y $670.060.