Axel Isla, corazón neuquino y chapa de campeón

Isla se mostró agradecido y consciente de la importancia de no dejarse encandilar por los flashes del gran logro que obtuvo en el gimnasio Mosconi de Cutral Co. " Obviamente, hay que tener los pies sobre la tierra. Si se da la posibilidad de pelear algún título sudamericano o latino, en mi cabeza lo voy a encarar de la misma forma, sea un título internacional o no", agregó.

SFP Axel campeon de boxeo neuquino (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Compañeros del gimnasio, su mamá y parte de la familia estuvieron junto al Misil en la conferencia, como desde sus comienzos. Una carrera que vive momentos de gloria pero que promete seguir en ascenso, porque al púgil neuquino se lo nota enfocado y se lo ve contenido por su entorno.

"Cuando comencé mi carrera me llamaron de Buenos Aires, pero elegí quedarme con este equipo porque cuando llegué al gimnasio me abrieron las puertas y me trataron como uno más, como parte de una familia. Sabía que con el tiempo íbamos a lograr esto. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de quedarme. Nunca tuve intenciones de irme, porque se el grupo humano que tenemos, no solo somos compañeros de boxeo, somos familia", comentó al respecto.

Axel Isla demostró que desde Neuquén se pueden hacer cosas grandes y está llamado a ser uno de los grandes protagonistas regionales de la escena nacional. El camino quizás sea más largo, pero tener a los tuyos cerca no tiene precio.

SFP Axel campeon de boxeo neuquino (13).JPG Sebastian Fariña Petersen

Cobertura: Juan Pablo Andrez