Axel Kicillof decidió unificar elecciones en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió no separar las elecciones provinciales de las nacionales y ambas categorías se votarán juntas el próximo 22 de octubre. Según lo que le dijeron a Infobae desde el gobierno bonaerense, el mandatario hará la convocatoria oficial en las próximas horas . El gobernador provincial esperaba la definición de la estrategia nacional de Unión por la Patria para evaluar los pasos a seguir. Con la fórmula de unidad lograda al final del plazo de presentación de listas, con Sergio Massa como presidente y Agustín Rossi como vicepresidente -y la repetición de la fórmula provincial-, se tomó la decisión definitiva.

Axel Kicillof Cristina Kirchner

A pesar de que el gobernador había firmado la convocatoria para las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires para el próximo 13 de agosto, en ese decreto no especificó la fecha de las elecciones generales, manteniendo esa carta en caso de que la situación no fuera propicia para separar las elecciones nacionales de las generales. Finalmente, eso no sucedió.