Ayelén Paleó sigue bronceando su cola

La bailarina, conocida en el medio por ser la tercera en discordia en la escandalosa separación entre Santiago Bal y Carmen Barbieri, no quiere que llegue el otoño y pretende convencer al verano de que se quede un tiempo más con una foto para el infarto. La mediática tomó sol con una diminuta bikini y en topless y lo compartió con sus seguidores. Como era de esperarse, recibió muchos piropos, pero no todas fueron palabras lindas, ya que muchos de sus seguidores no le perdonan la traición a Carmen. En el último verano, Paleo no tuvo mucha presencia pero utiliza las redes para no perder vigencia.