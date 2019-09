Baggio eligó el alambrado de Rincón Club para cerrar su campaña

Asimismo el referente de UNE expresó que “estoy convencido que como representantes del pueblo debemos garantizar y hacer valer los derechos de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, por eso continuaré insistiendo en la apertura de la calle pública, que figura en los planos de la ciudad de Neuquén y que Rincón Club cercó para uso propio, perjudicando a toda la ciudadanía que debería poder utilizar esa calle”.

Pancho Baggio on Twitter #AlambreILEGAL LA RIBERA Y LA CALLE AVENIDA DE LA COSTA VOLVERAN A SER TRANSITADAS POR TODOS LOS VECINOS#PanchoBaggioConcejal#Lista166 pic.twitter.com/nRCqOHW4vK — Pancho Baggio (@panchobaggio) September 19, 2019

El actual edil que va por su reelección agregó que, “quise cerrar la campaña con esta intervención para que se sepa que es una lucha que no abandonaré hasta que el barrio no quite el alambrado. Ya sea que resulte electo en las elecciones o no, está causa se ha vuelto colectiva y es una de las injusticias del poder político en connivencia con la comisión directiva del Club”.

Por último Baggio señaló que “el intendente Quiroga esquivó el tema y no quiso tomar definiciones, la justicia aún tampoco; nos hemos comprometido en garantizar el libre acceso a todo los recursos públicos de los neuquinos”.

