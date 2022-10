Batistuta destrozó a Cassano, quien lo acusó de "no pagar ni un café"

Pero eso no fue todo. También contó una intimidad de cuando ambos eran compañeros en la Roma y dio a entender que fue un mal agradecido: “En cuanto llegó a Roma lo vi desconcertado, no podía sentar cabeza. Hablé con mi esposa, lo llevamos a casa y ahora escuchar que habla así... lo siento mucho. Me da pena. No aprovechó la oportunidad que le dio el fútbol para crecer como persona”, señaló Bati.

https://twitter.com/fortavat/status/1576980136355774466 Lo que no entiendo es por qué Cassano quería que Batistuta le pagara un café pic.twitter.com/O6Z6Tdrxqf — CapitánHorton2027 (@fortavat) October 3, 2022

Si hay algo que Antonio Cassano no perdió con el paso de los años fue su lengua filosa. El exfutbolista de la Roma, el Real Madrid y la selección de Italia esta vez destrozó a Gabriel Batistuta, el ídolo argentino con el que compartió plantel en el equipo de la capital.

En este caso, Cassano recordó cuando Batistuta llegó a la Roma. Él era apenas un joven prometedor y se sorprendió por la personalidad del goleador argentino, que muchas veces resultaba poco amigable.