Beccacece habló sobre Boca y de forma inesperada elogió a Gallardo

"Para ser sincero, nadie me llamó de Boca. Están haciendo las cosas muy bien en cuanto a logros y resultados", señaló Beccacece en declaraciones a TyC Sports.

https://twitter.com/TyCSports/status/1573021708671488001 "NUNCA ME LLAMARON DE BOCA, ELLOS ESTÁN HACIENDO LAS COSAS MUY BIEN"



Sebastián Beccacece, mano a mano con TyC Sports, admitió que no hubo contactos desde el Xeneize y habló sobre las posibilidades en el futuro. El hombre que revolucionó Varela tiene ofertas de varios países. pic.twitter.com/CMDfoHoxKd — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2022

Además, el ex director técnico del Halcón manifestó: "Necesito el contacto, me gusta conocer el predio y tener relación antes de tomar una decisión. Siento que voy a dirigir en el exterior, pero no lo definí todavía".

Beccacece volvió a referirse a aquel episodio caliente que protagonizó con el DT de River y esta vez puso paños fríos. "Fue una situación de juego y después una respuesta sobre una pregunta puntual. Solamente tuve un entredicho en mi carrera y me expulsaron una vez", dijo.

image.png

El viejo exayudante de Jorge Sampaoli indicó que "todos los que estamos en el fútbol tenemos el rasgo competitivo", en referencia a su forma de vivir el fútbol, y se alejó de las polémicas: "No me gustan, soy más de unir que de dividir".

Por último, más allá de haberse sacado chispas dentro de la cancha y haberlo tildado de "arrogante y desubicado" tiempo después, Beccacece se rindió a los pies de Gallardo: "Pienso que es el mejor entrenador de Argentina. Para estar ocho años en River tenés que ser diferente".