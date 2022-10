Benjamín Castillo fue premiado como el niño más lector de Neuquén

En diálogo con LMNeuquén, Benjamín contó que leyó todos los libros que son publicados en el sitio web de la fundación y que su ritmo de lectura es tan rápido que debe esperar a que carguen nuevos ejemplares. Los libros de aventuras y los referidos a los animales son los que más le atraen. "Cuando leo un cuento me inspira a leer otro cuento, siento que estoy en el cuento, que me convierto en el protagonista", explicó en relación a su interés y ritmo de lectura. Agregó que siempre lee las contratapas de los libros para saber de qué se trata "y si me interesa lo elijo para leer". Confesó que este año comenzó a leer mucho más cuando su maestra la explicó cómo debía ingresar a la plataforma de la Fundación Leer. "Cuando la maestra nos dijo cómo era, me conmovió para empezar a leer, y ahora también me gustan los audiolibros que son personas que cuentan el cuento", precisó.

Contó que la escuela a la que concurre tiene una biblioteca donde siempre retira libros, "pero ahora leo los que suben en la página de la Fundación Leer".

Verónica, su madre, señaló que recibió con mucha alegría la distinción a su hijo por la Fundación Leer. "El interés por leer nació de él, además del impulso desde la escuela, y le gusta mucho. Es un presupuesto para nosotros porque lee muy rápido los libros y uno no tiene los medios económicos para comprarle, pero la página de la Fundación Leer al ser gratuita y conectarse por internet de parte de la escuela ha generado que mi hijo lea mucho", comentó Verónica, oriunda de Junín de los Andes y hace veinte años se trasladaron a San Martín de los Andes. "La lectura es importante en la casa", comentó la mamá de Benjamín.

Benjamín Castillo es alumno de cuarto grado de la Escuela 313 de San Martín de los Andes y durante este año leyó todos los libros que son publicados en la web de la Fundación Leer. Hasta el momento leyó más de 260 cuentos.

El mencionado programa es la plataforma virtual de Fundación Leer cuyo acceso es gratuito y pueden leerse textos nuevos de distintas editoriales y autores cada quince días. Los usuarios pueden entrar a una biblioteca permanente con más de 100 cuentos clásicos, audiolibros y video, organizado por edades. La plataforma cuenta con más de 19 millones de lecturas desde su inicio.

El subsecretario de Cultura de la Municipalidad de San Martín de los Andes, Andrés Aburto, comentó a LMNeuquén que desde la secretaría de Cultura le obsequiaron a Benjamín algunos libros como reconocimiento a esta distinción y se comprometieron a armarle una biblioteca con autores de literatura infantil y juvenil que publican en Ediciones De la Grieta, una editorial local, para que tenga en su casa. "Es una manera de incentivarlo para que continúe con su pasión por la lectura". El niño vive con su madre y dos hermanas mayores.

Por otra parte, Benjamín será homenajeado el próximo fin de semana en la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes por la distinción que recibió de la Fundación Leer por ser el chico más lector de la provincia de Neuquén.

Leer empodera

En un contexto donde los niveles de comprensión lectora de los alumnos argentinos se vieron disminuidos luego de dos años de virtualidad por la pandemia, la Fundación Leer lleva adelante diferentes campañas para concientizar sobre la importancia de la lectura en el desarrollo presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes.

"Sabemos que es momento de crear todas las oportunidades que tengamos a nuestro alcance para que cada niño y niña pueda y quiera leer. Sólo así, como dice el lema 'Leer te empodera', elegido para esta nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura, podrán formarse como adultos empoderados que harán valer sus derechos, saldrán en busca de sus vocaciones, se formarán, cumplirán sus sueños y serán protagonistas de una sociedad pacífica, democrática y en la que podrán desarrollarse en plenitud", afirmó Patricia Mejalelaty, directora ejecutiva de Fundación Leer.

María José Gestoso, a cargo del área de Comunicación de la fundación, señaló que “la institución tiene un camino recorrido que capacita docentes, referentes y mediadores sobre herramientas para que otros puedan formar a los estudiantes como lectores. No sólo queremos que los chicos quieran leer sino que puedan hacerlo”.

El Desafío Leer 20-20 que impulsa la Fundación Leer desde 2017 ha logrado que 135.309 chicos lograron cumplir con el desafío de leer veinte libros por año, a los que acceden gratis una vez que se inscribieron en el sitio. Pueden participar familias y docentes que estén interesados en compartir el desafío en las aulas. De esta manera reciben guías de lectura y de trabajo. Unos 962.686 niños y adolescentes accedieron a libros en formato digital y en total superaron los 20 millones de lecturas.

>> Una maratón de lectura con más de 73 mil chicos y jóvenes

Más de 73 mil chicos, jóvenes y adultos pertenecientes a 251 instituciones de la provincia de Neuquén participaron el viernes 23 de septiembre de la nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura que se realizó en todo el país.

Escuelas, centros comunitarios, centros de salud, entre otras, fueron las instituciones de la provincia que se sumaron a este evento.

Esta vigésima edición de la Maratón de Lectura que organiza la Fundación Leer convocó a 4 millones de niños, jóvenes y adultos que se sumaron a leer.

Con una inauguración virtual de una hora de duración desde la plataforma conectados porlalectura.leer.org, un grupo de prestigiosos escritores e ilustradores de literatura infantil compartieron juegos y mensajes, convocando a grandes y chicos a jugar con palabras, historias e ilustraciones.

Con la conducción del escritor Luciano Saracino, los chicos y chicas pudieron disfrutar de ocho autores de reconocidos títulos infantiles y juveniles como Laura Ávila, escritora y guionista; Victoria Bayona, escritora; Cucho Cuño, ilustrador y escritor; Gabriela Burin, ilustradora y escritora; María Laura Dedé, escritora y narradora; Ángeles Durini, escritora; Istvansch, ilustrador y escritor, y Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, escritora y editora y madrina de la Maratón.

Las instituciones participantes pudieron acceder a 200 libros digitales disponibles en línea.

>> “El objetivo es la construcción de un lector”

“Cualquier herramienta que sirva para construir un lector, vale”, aseguró a LMNeuquén la escritora, docente y promotora de literatura infantil María Martha Paz, en relación a la distinción que recibió Benjamín Castillo.

La escritora que reside en San Martín de los Andes, precisó que estas actividades que tienen por objetivo la promoción de la lectura “están buenas porque se focaliza en la preparación, la selección de los libros, además es una jornada dedicada a la lectura que en muchos casos se comparte con los padres y las familias”.

Por otra parte, citó a la escritora Graciela Montes “que habla de que la escuela es la gran ocasión para construir un lector, por eso la escuela tiene que promover distintas actividades para lograr eso”. “Lo más difícil es construir un lector, porque quizás el chico lee un libro esa vez y después no lee más. Por lo tanto este tipo de actividades son muy valoradas para que se construya un lector y que después pueda seguir leyendo por su propio camino”, describió la autora de libros como “Ella sabe”, “Cíclopes del mar”, “Sueños enredados”, entre otros, y cofundadora de “La punta del ovillo”, una editorial patagónica para las infancias, proyecto ganador por la provincia de Neuquén de la beca del Concejo Federal de Culturas 2021.