Beto Casella acusó a Tinelli de estafador y Cande le contestó

El inminente regreso de Marcelo Tinelli parece complicarse cada día más y Beto Casella fue durísimo con él, a tal punto que Cande , una de sus hijas, salió a defenderlo públicamente. Marcelo Tinelli no consigue un estudio donde realizar el Bailando 2023 , porque últimamente se ha hecho fama de dejar a su paso un tendal de deudas.

Ante este preocupante panorama, Beto Casella en su programa de radio apuntó con extrema dureza contra Marcelo: “Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita”.

Y continuó sin pelos en la lengua: “Ha estado incluso por Canal 9 que me parece una locura, por orgullo, aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar".

Beto Casella acusó a Tinelli de estafador y Cande explotó de bronca.mp4 Cande Tinelli le respondió con dureza a Beto Casella luego de que el conductor de Bendita tratara de estafador a su padre.

Por otra parte, el periodista aprovechó para remarcar la difícil situación económica que atraviesa el gerente artístico de América y dijo: "Aparentemente, en el Nueve le dijeron: 'Por lo menos adelanta la mitad, porque ya sabemos que no pagas’.Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarras un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... Va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío”.

No conforme con esa batería de acusaciones, Beto fue aún más a fondo destacando que Tinelli no es el único poderoso que se maneja de ese modo: “Los empresarios dedicados a la tele, a los medios, los dueños de radios, los dueños de canales de televisión tienen una característica en común todos: no tocan la de ellos. La que hicieron, muda se va, nunca dicen: ‘Che, voy a traer un palito verde para reforzar acá’. Parece una religión: se paga con lo que se produce, la productora se tiene que solventar con lo que produzca, yo la mía ya la gané, nunca ponen una de ellos. En eso son todos iguales".

A continuación, el periodista agregó una denuncia muy delicada contra el conductor del Bailando: “No puede estar debiéndole a productoras chiquitas. Incluso tengo entendido que debe un par de sueños que habían prometido”.

Esta fuerte insinuación provocó que el humorista y político Larry de Clay se comunicara con Casella para asegurarle que todos los sueños del programa se habían cumplido, pero Beto lejos de retractarse, dobló la apuesta. “Justamente ayer hablábamos de una intendencia que tiene que estar gestionando una canchita de césped sintético que la prometieron y no la hicieron", enfatizó.

Beto Casella y Marcelo Tinelli.jpg Otros tiempos, en los que los conductores tenían buena relación y Beto visitaba el estudio de Marcelo para divertirse con su imitador.

Y antes de dar por terminado el tema, aclaró: "No soy un anti Tinelli, al contrario, de verdad que quiero que reconstruya todo y que pueda tener laburo Larry, que lo queremos mucho".

Ante esta escandalosa denuncia, en Socios del Espectáculo fueron a buscar a Cande Tinelli para conocer su postura al respecto. En primer término, cuando el cronista Santiago Riva Roy le mencionó a Beto Casella, la hija de Marcelo eligió “ningunearlo” afirmando que no sabía quién era. Luego, cuando el notero le explicó lo que dijo el conductor de Bendita sobre Marcelo, y Cande comentó que no sabía de qué le hablaba.

"Por suerte no lo vi, igual Beto siempre tiró esos palos en su programa, o no sé dónde lo dijo ahora", comentó la influencer para despegarse del asunto. Entonces, el cronista le preguntó: "¿Siempre tuvo algo con tu papá? ¿Vos sentís que tuvo una animosidad?".

Sin dudar un instante, Cande Tinelli afirmó: "Si, obvio, pero a mi viejo no le importa, lo ve y se saludan con la mejor... Es todo un show, es todo un juego y está bien que suceda, si no es todo muy aburrido. Lo sentirá o no lo sentirá, es un problema de él, cada uno es libre de opinar". ¿Nace otra guerra mediática?