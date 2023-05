Bien despierto: inventó el café móvil y la rompe en Cipolletti

image.png

Olfato y sabor

“Vimos con mi señora que hay muchas cafeterías en el centro y a la vuelta, en los bancos, notamos que la gente estaba en la cola con mucho frío. Lo mismo ocurre en esta zona donde paramos actualmente. Ahí se nos ocurrió de vender café”, comenta Torres a LM Cipolletti.

“En Comercio y Bramatología aprobaron, les gustó la idea. Arranqué hace 2 semanas con los nervios propios de todo proyecto nuevo”, explica entre cortado y cortado y a la vez admite que las ventas iniciales superaron las expectativas.

“Le dije a mi señora Mónica, ‘con que venda 5 café por día para empezar estoy bien’. El primer día metí casi 50 café, por suerte se mantuvo en las jornadas siguientes”, destaca este querido vecino del barrio Villarino que arranca a las 6.45 de la mañana y culmina a las "12.30 ó 13" para irse a atender otro puestito propio, la verdulería.

Acerca de las características de su particular carrito, al que denominó “Cafeteando, Carro de Pedrito” -por el nombre de su hijo menor-, detalla: “Es una bicicleta sin rueda de adelante, allí se engancha el carro con techito, dos ruedas”.

image.png

Al olorcito irresistible, se le suma un producto de calidad. "El primer día un hombre se tomó el café colombiano y lo tengo todos los días como cliente", señala con una sonrisa.

No vende café convencional, sino que ofrece sabores inéditos y de alta gama, como el “café colombiano, uno de los mejorcitos que hay en grano, molidos en molinillos. En filtro común también el brasileño, el colombiano, el peruano. Y si no de cafetera el italiano. Compramos en una cafetería donde hacen el tostado del café y molemos y se filtra para que salga a la calle. Se nota la diferencia en el sabor”, resume este fana de River.

Respecto a los precios, cuenta que “tratamos de que sean accesibles por la situación del país”. Así, “el batido, o sea el instantáneo sale 200 pesos, cortado con leche. El resto entre $ 400 y $ 500. La promo café batido más una medialuna cuesta $ 400, los Alfajores triple grandes a $ 200, el de maicena $ 100 y medialunas entre $ 150 a $ 200”.

Se hizo de abajo (“muchas veces no tenía para comer”) por eso ayuda a la gente el papá de cuatro varones (Agustín, Nahuel, Santi y Pedrito). "Es que sé como está el país. Mónica me acompaña siempre en las locuras que se me ocurren y hemos hecho muchísima campañas solidarias, sin fines de lucro, como varias fiestas con banda de rock. Hay una señora que tiene una discapacidad y siempre la esperamos en el carrito. Cuando llega y se sienta, le regalamos un tecito ó un cafecito y un alfajor", confiesa su obra de bien.

"Esto no es para llenarse los bolsillos, sino para ganarse el pan del día y querer salir adelante. Lo bueno es que la gente te valora, me pasa de salir en el carrito y me tocan bocina. Me han alentado al grito de ‘genio, vamos’. He buscado lugares donde no molestar a los comerciantes, que cada uno tenga su trabajo como tiene que ser", redondea el Chelo, que planea sumarle algún músico a su emprendimiento para que "el que se toma un cafecito se entretenga a la vez".

Marcelo Chelo Torres estuvo despierto y la pegó con el café móvil. Merecido lo tiene.