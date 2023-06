Billi Godoy a LM: "Sueño con volver a ser campeón"

Días después del contundente triunfo, El Niño contó sus sensaciones a LM. “Fue muy lindo volver a pelear acá en Neuquén. Motivador para mi sobre todo después de la lesión. Me sentí bárbaro, aunque al principio con algo de nervios en el momento que estaba calentando en el camarín, porque quería estar seguro que al cruzarme iba a poder meter manos seguras. Es que ese miedito no se va tan fácilmente. Por eso fue muy importante el trabajo que hicieron los kinesiólogos Sebastián y Mauricio Castillo que estuvieron conmigo en la recuperación. También me ayudaron a estirar y elongar para que no me molestara nada durante la pelea. En ese sentido me sentí espectacular”, contó.