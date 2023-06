Bizarrap anunció que la nueva Music Session será con Rauw Alejandro

tuit biza

Al ingresar al cuarto, el espacio estaba ambientado como el estudio de grabación de Bizarrap y tenía una leyenda que decía "esto no es un probador". De esa forma, quienes ingresaban se sorprendían pero aún más cuando se percataron de que, a través de una pantalla, el productor podía verlos y escucharlos, y ellos también a él.

Luego de un divertido diálogo con sus fanáticos, Bizarrap invitó a quienes estaban dentro de la habitación a colocarse los auriculares, para escuchar un adelanto de la Session #56. Mientras las cámaras filmaban sus reacciones a la canción, el productor salió del lugar donde se encontraba inicialmente y entró al cuarto, generando mucha emoción entre los fans que lo pudieron conocer.

El anuncio del nuevo lanzamiento llegó días después de que superara los 100 millones de reproducciones en Spotify con la canción que hizo junto a Peso Pluma.

Por su parte, el cantante Rauw Alejandro no se expresó al respecto, pero sus fans se mostraron ansiosos cuando se enteraron del estreno de la canción.

La Session #55 fue top 1 en Spotify

A pesar de las críticas por su la colaboración con Bizarrap, Peso Pluma llegó al top 1 global de Spotify con la BZRP Music Sessions #55.

Esto provocó una enorme emoción entre los fans del cantante mexicano, ya que la última vez que logró estar en ese puesto fue con su éxito 'Ella Baila Sola' con Eslabón Armado y con el cual desbancó a Miley Cyrus.

De acuerdo con la plataforma especializada en música, la colaboración entre el productor y Peso Pluma se posicionó en el número uno en la lista global de las canciones más reproducidas de Spotify.

Además, pasó a ser la sexta canción latina en 2023 que logró llegar al primer puesto en esta categoría. Otras de las melodías que han ascendido a este lugar son 'TQG' de Shakira y Karol G, 'Ella baila sola' de Peso Pluma, 'Un x100to' de Grupo Frontera y Bad Bunny y 'Where she goes' también de Bad Bunny.