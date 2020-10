Bizarro: Silvia Süller, acusada de estafar a una panchería

Sucede que la dueña de una panchería en la provincia de Mendoza denunció a la Süller por estafa. La denunciante dice haberle pagado 5 mil pesos a la mediática para que haga una publicación en su cuenta de Instagram que nunca hizo. Al parecer, la ex de Soldán no sólo se quedó con el dinero, sino que además bloqueó a la emprendedora y, según mostraron anoche en un informe en Crónica TV, habría muchas más personas que fueron estafas en ese sentido por Silvia Süller.

SULER-1280x720.jpg

En una nota con el programa televisivo, Soledad, la dueña de la panchería, contó que se comunicó con la mediática a principios de septiembre para que grabe un video de 15 segundos en el que recomiende el local. Ambas se pusieron de acuerdo en que la cifra sería de 5 mil pesos por el trabajo. Según declara la dueña del local, depositó ese monto en la cuenta de Süller en el Banco Provincia, pero el video nunca se subió. Cuando le empezó a reclamar a la mediática por la situación, Süller directamente la bloqueó. Recordemos que el año pasado Süller se declaró en quiebra por lo que si es denunciada por estafa no tiene patrimonio con el que responder.

“Quedate tranquila que les va a encantar lo que les voy a filmar esta noche. Quédate tranquila y confía”, le dijo Süller en uno de los audios que le envío a la dueña. Pero, ante el reclamo de Soledad para que mande el video o devuelva la plata, la mediática optó por bloquearla de todos lados.

GRRGKZDBMM3TQOJYGI3DQMRVGU.jpg

A pesar de la denuncia no solo de Soledad, sino de otras personas que también habrían sufrido estafas, la Süller no se expresó públicamente. Pero el que sí dio su opinión fue Guido Süller, hermano de la diva. “Ella habló pestes de mí, pero tampoco me gusta mentir. La señorita que está en la pantalla (por Soledad) está diciendo la verdad. No es la primera vez que mi hermana estafa y hace este tipo de cosas”, agregó Guido, que contó que Silvia suele hacer ese tipo de estafas cuando cobra por adelantado presencias en boliches y otro tipo de canjes. "Ella se declaró en quiebra, no puede pagarte nada, y si le hacen denuncias no va a pagar. Yo le presté a Silvia plata y le salí garante de sus departamentos, y me endeudó por más de 1 millón de pesos, también fui víctima de su estafa”, contó Guido, que incluso remarcó que suele recibir llamados de personas a las que estafó Süller.