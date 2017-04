Blancos con crianza despuntan en el país

Son especialidades en determinados puntos del globo que ahora empiezan a tener predicamento local. Sin ir más lejos, esta semana se presentaron dos en el mercado: un vino naranjo con la marca Almanegra Orange y uno de velo con Altar, más otros dos que están en camino y que vienen a sumarse a una muy pequeña gama de vinos ya existentes, como el naranjo torrontés brutal y Livverá o el de velo Volare.

Para evitar confusiones, conviene explicar qué son por separado.

Naranjos en flor

Con el nombre de vino naranjo se conoce a una gama de raros blancos elaborados como tintos. Es decir, fermentados y macerados con hollejos largo tiempo, por lo que se oxidan y ganan un característico color naranja. Esta técnica permite aportarle al vino estructura tánica y prepararlo para la larga vida.

Según los estudiosos de la enología, es una técnica antiquísima que tiene como epicentro a Georgia, el pequeño país del Cáucaso, también origen de la vitivinicultura. ¿La razón? Antiguamente elaboraban las uvas blancas de esta manera porque conseguían vinos más estables en el mediano plazo.

Eslovenia es también epicentro de estos vinos que, además, hoy seducen paladares en todo el globo precisamente por su rareza. En pocas palabras, es todo lo que uno no espera de un vino blanco, pero delicioso: huelen a confituras, con trazos de miel y pasas, y al mismo tiempo son vinos secos de rica frescura. En nuestro mercado, tan ávido de novedades, los vinos naranjo comenzaron de la mano del enólogo Matías Michelini, quien elaboró en 2012 un primer y rudimentario naranjo que hoy es legendario y refinado: Vía Revolucionaria torrontés brutal (2016, $380).

Lo bueno de aquel vino es que sembró la inquietud, que luego recogieron otros y que llevaron a perfeccionar y a entender una técnica que no tenía precedente local. Así, al trabajo de Michelini, que fue mejorando su vino, se sumó el de su discípulo Germán Macera para Livverá Malvasía vino naranjo (2016, $390) y el que ahora llegó al mercado de la mano de Ernesto Catena Vineyards con Almanegra Orange (2016, $580). Entretanto, tenemos noticias de dos vinos más próximos a salir del Valle de Uco.

El velo de las blancas

En materia de blancos con crianza hay todo una capítulo que hoy comienza a abrirse en nuestro mercado: la crianza oxidativa y biológica. Se trata, ni más ni menos, que de la técnica empleada para elaborar Amontillados y Finos de Jerez, en España, pero también los Vin Jaune del Jura, en Francia.

En pocas palabras, es la elaboración de un blanco que se cría luego en barricas pero, a diferencia de uno tradicional, donde se cuida especialmente de que las barricas no estén mermas y se oxiden los vinos, en este tipo de blancos se busca precisamente ese efecto, con un plus: en esas condiciones, y si todo va bien, se forma un velo (o flor) sobre el vino, como si tuviera una fina capa de aceite opaco. Son levaduras que se están alimentando del vino, pero no de los azúcares que ya no están, sino de otros elementos. Y al mismo tiempo, transformándolo en otro vino.

La parte difícil de la crianza biológica es que esas levaduras no se contaminen con bacterias ascéticas y todo desbarranque en vinagre. Por ello, una vez desarrollada la colonia de levaduras, hay que mantenerla viva, es decir, siempre con vino disponible para que no mueran. Y por ello se trabaja en Soleras.

La buena noticia es que hay un puñado de productores trabajando en esta línea, que consiguieron desarrollar buenas colonias de levaduras y que ahora lanzan algunos caros y escasos vinos al mercado.

Son, por ejemplo, Volare de Flor chardonnay ($1400, 500cl), que viene en una preciosa botellita, y Altar ($1500, 500 cl), dos delicias de mismo cuño y con un sabor diferente: el primero, seco y delicado en su trazo; el segundo, aromático y de rica frescura.

Hay al menos dos bodegas más trabajando en esta línea, por lo que en breve veremos aparecer algunos blancos más de esta rara y rica categoría.

Aroma: Este tipo de bebida huele a confitura, con trazos de miel y pasas. Son vinos secos.

La hora de crear otros estilos

La góndola de los vinos blancos está en plena ebullición estilística. Mientras que nuevas uvas y regiones de altura entran en producción, la inquietud de los enólogos por desarrollar nuevos estilos los llevó a explorar con métodos de elaboración de otras regiones del globo. Así llegaron los Vinos Naranajos, que hoy son tendencia en el mundo, y los vinos de crianza oxidativa, que renuevan el panorama local.