Blanqueo en la embajada

Lo cierto es que, a pocas horas del aterrizaje, se los pudo ver a ambos a los besos en un lujoso restaurante y ayer se difundieron imágenes de la flamante pareja durante un desayuno en la residencia del embajador argentino en España, Ramón Puerta. La modelo se mostró sobria y elegante, con un palazzo color crema y un saco a tono.

Por lo visto, están dispuestos a hacerse cargo de la relación y ya no dudan en mostrarse juntos en encuentros protocolares.

No se esconden: Mientras Cubero cuida a sus hijas, Nicole acompaña a Moyano en sus reuniones laborales.

Para adelante: “Decidí relajarte y dejá que todo siga su curso”, escribió Nicole sobre su presente.

¿Y Cubero?

Mientras Nicole pasea por Europa y disfruta de su nueva conquista, su ex pareja, Fabián Cubero, se encarga de cuidar a sus hijas y sigue sumando nombres a lista de posibles romances. Luego de ser vinculado con Noelia Marzol, Barbie Vélez y Micaela Viciconte -quien deslizó que no descarta tener una cita con el central de Vélez-, ahora Majo Martino parece ser la nueva figura que llama la atención de Poroto.

El periodista Lizardo Ponce mandó al frente al jugador al advertirle a su colega Majo Martino que la estaba siguiendo de cerca en las redes. “¡Hola Majo, creo que Poroto Cubero te está stalkeando”, le avisó Ponce a la periodista de El Trece a través de Twitter.

Sigue la guerra de mensajes

Por lo pronto, Cubero deberá seguir lidiando con la exposición de su ex y los mensajes que le dedica en las redes mientras pasea enamorada por Europa. “Decidí relajarte y dejá que todo siga su curso. El mensajero sólo puede entregar el mensaje a quien tiene un agarre con el mensaje. Así que no te estreses diciéndole cosas a alguien que no te va a escuchar”, disparó, fulminante, Nicole, luego de que Fabián declarara que le molesta que la rubia sacrifique el tiempo con sus hijas por su nueva relación.