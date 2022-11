Bomba: Manu Urcera se acerca al Toyota Camry para 2023

José Manuel Urcera se encuentra en una gran oportunidad para hacerse con el título al final del campeonato aunque todavía faltan dos fechas para el cierre de la Copa de Oro “Río Uruguay Seguros”. Sin embargo, el desenlace de la temporada no quita la vista de la siguiente, donde el piloto rionegrino podría llegar a defender diferentes colores a los que ahora le toca conducir.

Además, confesó sus intenciones dentro del automovilismo nacional donde su camino dentro del TC2000 ha llegado a su fin. “La intención es seguir en el Turismo Carretera, en el Turismo Nacional. Le cerré la puerta al TC2000, no me sentí respetado como piloto, de ninguna manera me interesa estar ahí”, sentenció.

Por último, el actualmente piloto de Torino, aseguró que reconoce una gran oportunidad para alzarse con el título. “Posiblemente es el año que mejor me encuentro en una etapa final. No solo por mí, sino por el conjunto que tenemos y porque el auto funciona muy bien”, ratificó. De momento, José Manuel Urcera se encuentra un punto por encima del Ford que pilota Mariano Werner.