Bomba: River quiere dejar sin arquero a San Lorenzo y hay peleas

Sin embargo, River tiene la posibilidad de acortar ese préstamo, y repescarlo en junio, cuando se vuelva a abrir el mercado de pases. Y parece que desde el Millonario ya tendrían la decisión tomada, a tal punto que la CD de San Lorenzo ya estarían pensando en Facundo Altamirano como el próximo arquero titular de CASLA.

La realidad es que hace poco el propio Augusto Batalla había marcado lo feliz que estaba en San Lorenzo, donde por fin había conseguido continuidad. “Estoy demostrando después de un montón de años que me siento capacitado. Eso no quiere decir que haya un error, nosotros convivimos con el error. En mi posición, algunos están esperando que me equivoque para decir: ‘volvió a ser el mismo de antes’. No, pará. Un error lo tenemos todos”, contó.

Además, el arquero se había referido a la posibilidad de volver a River: “Lo que va a pasar en junio, sinceramente, no lo sé. Una vez que termine el campeonato... Hay cosas que nos excede a los futbolistas. Hoy no pienso para nada la vuelta a River. No sé qué pasará el día de mañana”.