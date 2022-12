Bombazo Mundial: Croacia eliminó a Brasil y jugará las semifinales

brasil croacia mundial (1).jpg

La primera etapa se caracterizó por la paridad, con Brasil proponiendo y los balcánicos saliendo rápido de contragolpe.

La más clara para Brasil estuvo en los pies de Vinicius Jr tras una buena combinación con Richarlison pero la situación fue controlada por el arquero Dominik Livakovic.

GOL - Brasil 1 vs Croacia 0.mp4

Los croatas, conducidos por Luka Modric (la pasa siempre limpia y al pie) también tuvieron dos aproximaciones a través de Iván Perisic, su delantero más peligroso. En el complemento creció Brasil y generó varias chances de riesgo, al punto que convirtió en figura a Livakovic, gran responsable del 0 a 0 que llevó el choque al tiempo extra.

En el final del primer tiempo suplementario Neymar, que no había tenido un buen partido, se iluminó, entró tocando al área, eliminó al arquero y abrió el marcador. A falta de cinco minutos para el final, Croacia salió de contraataque y Petkovic igualó.

GOL - Brasil 1 vs Croacia 1.mp4

En los penales, Vlaasci adelantó a Croacia, Livakovi le atajó el disparo a Rodrygo en la primera ejecución, luego anotaron Majer (C), Casemiro (B), Modric (C), Pedro (B), y Orsic (C). En el cuarto disparo Marquinhos estalló su remate en el palo y así Brasil quedó eliminado.

PENAL - Brasil afuera.mp4

El vencedor jugará en semifinales ante el ganador del cruce que animarán desde las 16 la Argentina y Países Bajos.

Un nivel de excelencia entre equipos con jugadores de enorme calidad, con verticalidad en el ataque y talento, cualidades que le otorgarán a la eliminatoria una "sensación de gol" en el inicio de cada ataque.

El funcionamiento de Brasil en el campo de juego impresiona, a Neymar, el "diferente", se la asocian Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Raphinha y Richarlison. Si ellos interpretan la misma partitura el equipo alcanza un volumen de juego notable.