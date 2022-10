Bombazo mundial: Messi volvería a Barcelona en 2023

A este tema se había referido Xavi Hernández en la conferencia de prensa previa al duelo de fase de grupos de Champions League que deberá disputar este martes el Barcelona ante el Inter de Milán en San Siro. "Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barcelona es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París", expresó el ex compañero del rosarino.