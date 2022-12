Bomberos movilizaron, a pesar del pedido de disculpas del funcionario

“En cada localidad de la provincia se van a movilizar. Ayer el funcionario me llamó a las 19 para pedirme disculpas. Dijo que había sido mal interpretado, que no quiso decir lo que dijo, pero lo dijo ”, señaló el presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Canale, a LMNeuquén .

Fue un diálogo de unos diez minutos, en el que el funcionario nacional “quería justificar todo, y de última me dijo que él sabía bien lo que hacían los bomberos, que se había expresado mal”.

A través de las redes sociales, Federovisky escribió: “Quiero expresar mis disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras de mi parte. No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado”.

El viceministro de la cartera de Ambiente, cuyo ministro es Juan Cabandié, prosiguió: “Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetación, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo”.

Para los bomberos voluntarios se trata de una disculpa a medias. “Está diciendo lo mismo, que no estamos preparados en algunas provincias y en otras no. Para mi sigue pensando lo mismo, no sé para qué llamó”, se preguntó Canale.

Respecto a las sospechas que dejó entrever en las declaraciones televisivas previas, el presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntario le respondió: “Le dije que si tenía alguna duda que presente una denuncia, pero dijo que ‘no tengo nada que decir’”.

Conflicto

Ni bien se conocieron las declaraciones del funcionario, el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios emitió un comunicado en el manifestó el repudio de las declaraciones del funcionario nacional por ser “maliciosas e infundadas” y lo que lo declaró persona no grata.

El pasado martes, en el programa “Para que Sepas” de A24, viceministro dijo que antes “no existía el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, hablamos con el entonces presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, y le dijimos que teníamos una idea: tomar una alícuota de las pólizas de seguro y con eso financiar el plan de MNF de forma directa, eso se hace para los Bomberos Voluntarios desde hace muchísimos años. No me preguntes dónde va la plata”. Entonces la periodista insistió en saber cuál era ese destino y balbuceó: “no lo administramos nosotros… no me corresponde meterme en eso”.

Tras lo cual se efectuó un sirenazo en todo el país por pretender poner en tela de juicio la honorabilidad, profesionalismo y vocación de los Bomberos Voluntarios de todo el país. “Con ese desparpajo no puede salir a hacer esas declaraciones y denostar a los bomberos que se capacitan todos los días para ser cada vez mejor. Tenemos buen equipamiento y no puede decir que no sabemos apagar incendios forestales, cuando el 90 % de los brigadistas forestales se han capacitado en Bomberos Voluntarios, por eso tanta bronca e impotencia con este señor”, aclaró Canale.