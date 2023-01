Borges, a 100 años de su primer libro

Qué decir de Jorge Luis Borges que ya no se haya dicho. Bueno, sí, siempre se puede contar o referenciar algo más. Los números redondos son una buena excusa y, en este caso, si la publicación de su primer libro cumple 100 años, esa excusa es perfecta para meternos, al menos un rato, en parte de la obra y el pensamiento de uno de los escritores más grandes que dio la literatura de habla hispana.

¿Qué significó este primer libro para Borges? en el prólogo de la reedición de 1969, aseguró “no haberlo escrito” y lo explicó: “He mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades y, en el decurso de esta labor a veces grata y otros veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente el señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo; los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas; los dos somos de Schopehauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después”.