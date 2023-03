Botellas, preservativos y hasta un auto: el paisaje que preocupa en la barda

“A las 8 de la mañana lo vi abandonado en esa pendiente peligrosa, que no sé cómo lo podrán sacar, y llamé a la cuadrícula policial. Los efectivos me dijeron que estaban en aviso y que el dueño vendría después a buscarlo”, sostuvo Héctor Pailacura, personal de la UNCo del área de Resguardo Patrimonial, a LMNeuquén.

Pailacura señaló que no es la primera vez que sucede algo así y que circulen vehículos en la zona de barda hacia el Cristo constituye un peligro, sobre todo en horario nocturno.

“De noche la cantidad de autos es tremenda en la zona del tanque de agua, desde el mirador de la Plaza de la Bandera hacia la derecha. Lo que nos gustaría es que fuera peatonal, que no se contamine. Los que ingresan en vehículos en horario nocturno son los que ensucian la barda, los que más mugre traen y no los que van a caminar o a correr”, señaló el representante de la casa universitaria.

Explicó que su función es resguardar la zona de barda donde limita las tierras de la ciudad con las de la universidad. El área a la que pertenece se encarga de cuidar el espacio y constatar lo que sucede, aunque no tiene la función de policía.

auto- barda- mirador - Plaza de las Banderas.jpg

“Es un basural a cielo abierto por la cantidad de botellas y en cualquier momento puede suceder una tragedia porque no hay luz. Queremos que se tome una decisión y que cambie de una vez por todas”, agregó.

Dijo que el año pasado se organizó una limpieza con una amplia convocatoria para retirar los residuos. Y agregó que, lamentablemente, una de las opciones sería que pongan pilotes para que esté habilitada al uso peatonal.

“Los que vienen a ensuciar son los que llegan en vehículos de noche y dejan basura tirada”, sostuvo y recordó: “Acá no se respetó ni en pandemia, funcionaba como un lugar de encuentro de parejas, era un descontrol. No es por mala onda, si se llevaran sus cosas no habría problema, el tema es que hacen daño, no cuidan”.