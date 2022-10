Brasil: grieta y pragmatismo

Brasil llega a las cruciales elecciones presidenciales de mañana con una grieta del tamaño de su geografía. En liza: de un lado, Jair Bolsonaro, el presidente que llegó al poder luego de una controvertida destitución de Dilma Roussef. Del otro, el ex presidente más popular desde el retorno de la democracia, Lula Da Silva. Los demás aspirantes, parecen solamente actores de reparto.

Jair Bolsonaro - Lula da Silva

Argentina mira con atención el proceso electoral. A Alberto Fernández no le fue bien con Bolsonaro y viceversa. En las antípodas ideológicas, sin embargo, Brasil no dejó de ser el principal comprador de Argentina. Y el interés del actual presidente por los hidrocarburos de Vaca Muerta no fueron solo declamativos.

Con Lula Da Silva hay mayor afinidad ideológica con el peronismo, pero el tiempo durante el cual convivirán, eventualmente, las gestiones del líder del PT y la de Fernández será breve y nadie asegura que el Frente de Todos esté en condiciones de revalidar en las presidenciales del año que viene.

Brasil seguirá jugando fuerte con Argentina gane quien gane. El pragmatismo en las relaciones pareció consolidarse en los últimos años y nada presagia que pueda cambiar.