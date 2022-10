Brigadistas de Neuquén sin ropa ignífuga por las trabas a las importaciones

En diálogo con LMNeuquén, el director general del Plan Provincial del Manejo del Fuego, John Cuiñas , contó: "Estamos complicados con el tema ropa antiflama porque no hay importación. En febrero salió una orden de compra a una empresa que la confecciona. La iban a entregar en junio y hasta ahora no hemos tenido novedades".

"El problema es que no hay tela ignífuga, que se importa y no hay. Esto no solo afecta a Neuquén, sino a todo el Plan Nacional del Manejo del Fuego. Así que estamos viendo cómo hacer para poder conseguir", señaló al tiempo que remarcó que el inconveniente es por un tema de comercio exterior y no por falta de decisión o recursos de los encargados del área para adquirir los trajes.