Bronca con los avivados que cobran por cuidar o estacionar autos en la Fiesta de la Confluencia

"Los trapitos ya no existen", sostuvo de forma categórica el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana Francisco "Pancho" Baggio. Pero nunca falta el vivo que se aprovecha de la situación en ocasión de un evento tan multitudinario como la Fiesta de la Confluencia que mueve no menos de 100 mil autos por día. Hay vecinos y vecinas que manifestaron públicamente haber tenido que pagar por estacionar o para que le "cuiden" su vehículo en espacios públicos.

En los recorridos que realizan los inspectores no pudieron detectarlos porque no tienen un puesto fijo y se camuflan rápidamente y desaparecen. Pero Baggio aclaró que "el Municipio no auspicia nada de esto, no está avalado para nada".