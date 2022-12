Bronca total: "El señor que chocó y abandonó a Jorgito ya recuperó su combi"

"Mirá que injusta que es la vida. A nosotros nos quitan un miembro de la familia y al señor que chocó, hirió y abandonó a Jorgito como un perro le entregan la camioneta. Algo insólito. Me parece una tomada de pelo hacia la familia, hacia nosotros. El señor ya puede manejar y pasear por Neuquén, atropellar a una persona, total no pasa nada. La Justicia es una reverenda porquería", expresó indignado su tío Roberto 'Chula' Gutiérrez.

"Qué parte humana tiene el fiscal que le devolvió la camioneta al señor. No tiene nombre ese fiscal. Ojalá no le toque nunca lo que nos tocó a nosotros como familia. Hoy nos enteramos que el señor recuperó la camioneta. Nosotros recuperamos a nuestro sobrino en un cajón, todo roto, todo quebrado. Esto nos llena de dolor. No tenemos Justicia", agregó indignado, en diálogo con LMNeuquén.