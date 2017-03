Bruja malvada

No se pueden ni ver, y siempre que le dan un micrófono o cámara de TV se dan con todo. Ahora Verónica Ojeda aprovechó una entrevista con El diario de Mariana para matar a Rocío Oliva.

Tras los rumores de separación entre Rocío Oliva y Diego Maradona, la ex mujer del Diez le mandó un picante mensaje: “Siempre le voy a contestar. Y siempre voy a estar feliz de la vida cuando se pelee con Diego. Siempre. No sé si están separados, pero se ve todo a la luz, por supuesto. Aparte, ya lo vamos a ver. Cartas documento, cautelares, de todo. Me encanta, qué quieren que les diga. No les voy a decir ‘no sé’. No soy hipócrita como algunas que mienten. Yo soy directa y digo las cosas como son. Me encanta y estoy feliz”, expresó la mamá deDieguito Fernando, fruto de su relación con el Diez, en el magazine de El Trece.

Luego, Ojeda se refirió a una cautelar que pesa sobre la joven novia de Diego. “Esta chica (por Rocío) tiene una cautelar por hablar tan mal de mi hijo, y tiene una restricción de acercamiento perimetral. Yo jamás sería amiga de esa chica. No se puede acercar, no puede hablar ni dirigirse a Dieguito, ni siquiera insinuar algo”, manifestó y agregó: “Basta, que no se meta con mi hijo, la verdad que no me importa lo que haga de su vida”.

Sin aval de Diego

Consultada respecto de que Oliva participará del “Bailando 2017”, Verónica aprovechó para resaltar los presuntos conflictos entre Diego y Rocío: “Ella dijo en su momento que Diego le dio el OK, y ese mismo día a la noche Diego sale con un audio diciendo que si no echan a Tinelli de la AFA, él renuncia a la FIFA. A ver, ahí se dan cuenta de quién miente. Obvio que lo del ‘Bailando’ se concretó, pero no con el aval de Diego”.