Brujas: madre e hija unidas por el amor a la tapicería y el diseño artesanal

SFP Rocio Campos ,Brujas, su empredimiento de tapicería. (7).JPG Sebastian Fariña Petersen

Con el primer engranaje del círculo virtuoso en marcha que la llevó a dejar la relación de dependencia para apostar a dejar su propia estela en un camino independiente, que buscó potenciar de la mano de la capacitación.

En ese entonces su hija, Rocío Campos, iba al secundario. Y mientras comenzaba a considerar la carrera universitaria de Seguridad e Higiene para construir un futuro, poco a poco se fue familiarizando del expertise de su madre. Sin embargo, fue recién cuando avanzaba con las materias de la facultad que le pegó fuerte el bichito de la tapicería.

"Mi mamá se transformó en capacitadora, enseña el oficio de la tapicería y yo empecé a incursionar tomando clases con ella. Después empezamos a hacer productos, nos gustaba pasar tiempo juntas y de pronto vimos que lo que hacíamos tenía aceptación y que la gente empezaba a demandarlo. De esa forma, surgió la idea de lanzar la marca y formar Deco Brujas Tapizados", contó Rocío, con su voz dulce y calma, en diálogo con LMNeuquén.

"En verdad al principio yo había empezado por coser ropa, pero luego, cuando aprendí a armar un mueble, fui por ese lugar", acotó antes de señalar que no dudó ni un segundo en abocarse a Brujas - tiempo completo- dejando de lado su costado como profesional en Seguridad e Higiene, aún con el título en la mano.

SFP Rocio Campos ,Brujas, su empredimiento de tapicería. (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Cuando diseño un almohadón, por ejemplo, lo disfruto tanto que me olvido del tiempo. Pueden ser las once de la noche o dos de la mañana y nosotras seguimos disfrutando de lo que hacemos. No lo vivimos como un sacrificio. Es difícil encontrar algo que te guste y vivir de eso, por suerte ese no es mi caso. Yo hago lo que me gusta realmente y eso se ve reflejado en lo que hacemos, en el amor que le ponemos y en como la gente recibe el producto. Muchos destacan que nuestra dedicación se ve en el producto", subrayó.

Brujas empezó a sumar clientes gracias a la vidriera virtual que ofrecen las redes sociales. No obstante, el proyecto entró en otra dimensión a partir de que Miriam Anriquez las invitara a ser parte de la feria de diseño Ohlalá. "Ya van a ser cinco años que trabajamos con ella y unos siete años que arrancamos con Brujas", calculó la Rocío, antes de valorar el plus que les aportó el evento mensual al propiciar un espacio para el cara a cara con el público.

"Ohlalá permitió que mucha gente conozcan nuestros productos y nos conozcan a nosotras que buscamos destacarnos por la atención personalizada, el asesoramiento y la calidad. Mucha gente viene con una idea y nosotras lo fabricamos o restauramos", expresó.

"Hoy compartimos la pasión de diseñar. Fabricamos el cien por ciento de nuestro productos. Lo único que compramos el vellón y las telas. Pero luego hacemos todo artesanalmente, bordamos a mano, intervenimos con pinturas hechas por nosotras. No tenemos un producto estrella porque tenemos una gran diversidad", remarcó para luego mencionar que cuentan con diseños únicos de almohadones, piezas de mantelería, mantas, puf, banquetas, entre otras creaciones de diferentes estilos.

"También asesoramos para que puedas hacer lucir tu casa. Para que puedas, con pocas cosas, antiguas, puedas hacerla lucir como nueva con armonía y calidez. La idea es renovar pero con poco", añadió.

SFP Rocio Campos ,Brujas, su empredimiento de tapicería. (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Nosotras tenemos clientes que nos compran todos los meses y siempre incorporamos clientes nuevos, en especial cuando vamos a los eventos de Ohlalá. Muchos nos consultan por las redes, se acercan a nuestro taller los vamos a visitar nosotras para tomar medidas y ver el ambiente que buscan remodelar", explicó.

"Nosotras en el taller que tenemos contamos con bastante tecnología como una tachadora y engrampadora neumática, que hacen mucho más fácil el trabajo. Aunque hay cosas que las hace en forma manual como un capitoné", indicó.

Para Rocío trabajar con su mamá es una fiesta. "Ella siempre está empujando para adelante. Nunca está cansada, tiene mucha iniciativa, siempre está pensando en nuevas ideas y tiene un gran nivel de escucha y siempre está muy predispuesta para ayudar. Hace poco vino una clienta con una idea, hizo una escueta descripción de la idea y el color y mi mamá lo captó al toque. Cuando le entregamos el producto, la mujer nos agradeció. Nos dijo: 'Es tal cual como lo imaginaba pero no podía ponerlo en palabras'", recordó.

"En este tiempo comprobamos que la gente de Neuquén apuesta por el diseño neuquino. Nosotras estamos enfocadas en lo nuestro, no estamos mirando lo que hacen los demás, además hay mercado para todos", dijo Rocío al hacer una reflexión sobre el universo emprendedor en general y confiada en su propuesta.

"Cada vez más personas buscan diseños disruptivos, artesanales. Y nosotras hacemos esto con mucho amor, estamos muy enfocadas. Buscamos que nuestros clientes se sientan cómodos, que se identifiquen con nuestros productos y que nos sigan recomendando. El objetivo es seguir siendo reconocidas por nuestra calidad y atención; y llegar a distintos puntos del país. Ya hemos vendido para Córdoba y Buenos Aires", concluyó.