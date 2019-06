"¿Quién no tuvo ladilla alguna vez en su vida?”, dijo entre risas el cantante. “¿Cómo fue que trataste de resolverlo?, siguió el conductor, conociendo la anécdota del músico.

“Usé el Raid ‘Hogar y plantas’. Viste que no le hace mal a los animales. ¿Qué? ¿Está mal?”, lanzó el Mono, mientras el resto de los comensales se reían a carcajadas.

“Pero, ¿no te lastimaste? ¿No te irritaste?”, insistió Julieta Díaz. “No, me tapé un poquito. Y… (hizo el gesto de cuando se usa el insecticida), pero si ardía”, remató.

“Santa solución, no quedó ni una”, finalizó el cantante.

Rápidamente las redes se hicieron eco de ello y muchos estallaron en risas ante el brutal comentario del músico. En tanto, otros se indignaron y manifestaron que por este tipo de situaciones es necesario que se implemente la ESI (Educación Sexual Integral). "El mono de Kapanga contó en PH que se tiró raid en la chota PARA SACARSE LAS LADILLAS"; "El mono de Kapanga tuvo ladillas y se echó raid nananana un hombre así barba"; "El mono de Kapanga: "Raid hogar y plantas para matar ladillas" Disculpen ,me retiro"; "El mono de Kapanga está diciendo en tele que se curó la ladilla con Raid hogar y plantas. Ven por qué necesitamos más esi?"; "El Mono de Kapanga tuvo ladillas y las mató tirándose Raid, my kind of automedicación"; "Al mono de Kapanga le agarró ladilla y se echo Raid "Jardín-Hogar" (El Naranja) en la pija. Listo, lo he leído todo en esta red social. JAJAJA #podemoshablar"; "Todos lo que cuenta el Mono de Kapanga va a ser así de asqueroso y marginal??? La gallina q mataron para que deje la falopa, las ladillas que se contagio y les echó Raid...chau me fui a Netflix #PodemosHablar", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Embed Al mono de Kapanga le agarró ladilla y se echo Raid "Jardín-Hogar" (El Naranja) en la pija. Listo, lo he leido todo en esta red social. JAJAJA #podemoshablar — Cristian (@cristianivic) 23 de junio de 2019

Embed El mono de Kapanga está diciendo en tele que se curó la ladilla con Raid hogar y plantas. Ven por qué necesitamos más esi? — Wednesday (@AyeColloca) 23 de junio de 2019

Embed El mono de kapanga acaba de contar que tenía ladilla y se hecho Rayd en la chota jajaajajajajajajajajajajajajajajaj como lo adoro — jere abonassar (@Abonassar25) 23 de junio de 2019

Embed La historia del mono en PH cuando se mando raid hogar y plantas para matar la ladilla , no quedo ni una!!!! Que hdp , pedazo de groso!!! @monokpg — Negru (@elnegronegru) 23 de junio de 2019

Embed JAJAJAJAJAJJAAJ el mono de kapanga contando que tuvo ladilla y le mando raid lo amo — grinch. (@daibelugrxnch) 23 de junio de 2019

Embed El mono de Kapanga contó en PH que se tiró raid en la chota PARA SACARSE LAS LADILLAS — La Rosalía. (@laurenangeI) 23 de junio de 2019

Embed Necesito que me pasen todo lo que dijo el mono de kapanga porque sólo encuentro comentarios y lo del raid que me la estalló — Rollo Tomasi (@FededeMarcos) 23 de junio de 2019

Embed Un poco congestionada y en la cama me puse a ver #PodemosHablar y si había cosas bizarras para escuchar fue la historia del Mono de Kapanga relatando que tuvo ladillas en sus partes y lo sano colocándose Raid Jardín Hogar (el naranja) y santo remedio. Que horror!!! Too Much!! — • Bettina Forster • ️ (@bettinaforster) 23 de junio de 2019

Embed El mono de Kapanga:"Raid hogar y plantas para matar ladillas"

Disculpen ,me retiro.#PodemosHablar pic.twitter.com/BJftIqN0jT — Claudia Aguirre (@klaukaroaguirre) 23 de junio de 2019

Embed Todos lo q cuenta el Mono de Kapanga va a ser así de asqueroso y marginal???La gallina q mataron para q deje la falopa,las ladillas q se contagio y les echó Raid...chau me fui a Netflix#PodemosHablar — ✨Fridita✨ (@mardefuegos15) 23 de junio de 2019

LEÉ MÁS

¿Otra vez reconciliados?

"Me identifiqué con su origen humilde y del interior"